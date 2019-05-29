США заподозрили Россию в проведении ядерных испытаний

Это противоречит международной сделке, которую Москва ратифицировала еще 19 лет назад.

В США убеждены, что Россия проводит низкоуровневые ядерные испытания вопреки мораторию на такие процедуры. Об этом заявили в Разведывательном управлении министерства обороны США.

«США считают, что Россия, вероятно, не придерживается последовательного моратория на ядерные испытания, которые бы можно было назвать соответствующими стандарту «нулевого результата», - цитирует слова генерала Роберта Эшли агентство Reuters.

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Свое замечание он сделал на форуме, посвященном контролю вооружений в Hudson Institute. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился еще в 1990-х годах и получил широкую международную поддержку. Однако, еще шесть ядерных стран должны его ратифицировать. Среди них Израиль, Иран, Египет и США. Москва же ратифицировала документ в 2000 году.

«Мы убеждены, что у России есть мощности, настроенные на проведение низкоуровневых ядерных испытаний, которые выходят за пределы норм нулевого результата, установленных Договором о запрещении ядерных испытаний», - сказал Эшли.