Лондонцы прогнали ультраправого политика из паба, одевшись в костюмы "людей, которые его раздражают"

Фарадж пришел в паб Голова королевы в городе Даун (пригород Лондона - ред.) с женой и двумя детьми, передает BBC.

Они рассказали, что проследовали за политиком и его семьей из паба и запрыгивали на капот автомобиля Фараджа, когда он уезжал.

Комментируя произошедшее политик назвал демонтрантов ''подонками".

"Я надеюсь, что эти "демонстранты" гордятся собой Мои дети были так напуганы, их поведением, что убежали, чтобы спрятаться".

"Родственник поехал, чтобы присмотреть за ними, они еще не дома. Эти люди подонки".

В то же время, организатор протеста Дэн Гласс рассказал, что протестующие оделись в костюмы, чтобы изобразить "кабарэ разнообразия", включая мигрантов, ВИЧ-активистов, геев, инвалидов и кормящих матерей.

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Он также сказал, что в акции приняли участие около 100 человек.

"Неправомерно перекладывая вину за экономический кризис на иммигрантов, они спасают банкиров", - оценил Гласс действия партии Фараджа.

Он сказал, что это причина по которой "разнообразные сообщества" принесли свои культуры в местный паб мистера Фараджа.

Персонал в Голове королевы отказался комментировать произошедшее.

Справка УНИАН. Фарадж известен своими резкими и зачастую скандальными выступлениями в Европарламенте, критикующими евроинтеграцию в рамках Евросоюза и зоны хождения валюты евро.

Фарадж привел Партию независимости Соединенного Королевства к ее первой победе в общенациональных выборах в Великобритании. Эта была первая победа на всеобщих выборах не лейбористов или консерваторов с 1906 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Найджел Фарадж заявил, что восхищается Путиным по вопросу Сирии.