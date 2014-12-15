Лидер друзей Путина в Европарламенте: Я бы точно не хотел жить в России

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства и группы друзей Путина в Европарламенте Найджел Фарадж заявил, что "восхищается" тем, как Владимир Путин решил вопрос кризиса в Сирии, однако в РФ жить не хотел бы.

Об этом он заявил в интервью литовскому изданию Delfi.lt.

Читайте такжеОружием Путина стали антиправительственные движения в Украине – Яценюк

"Меня спросили, кем из мировых политиков я восхищаюсь. Я сказал, что восхищаюсь, как Путин изменил наши установки по Сирии, но это не так, что он мне нравится как личность и я точно не хотел бы жить в его стране", - заявил политик.

Также Фарадж не исключает еще большего проявления агрессии России.

"Когда экономика идет вниз, государства склонны действовать вне своих пределов. Я ничего не собираюсь прогнозировать, но быть оптимистом невозможно", - говорит он.