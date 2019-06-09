В Казахстане проходят выборы президента: полиция массово задерживает противников преемника Назарбаева (фото)

Внеочередные президентские выборы в Казахстане проходят на фоне задержаний участников несанкционированных акций протеста в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте.

В Казахстане в день президентских выборов происходят массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах.

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Как сообщает казахстанское издание «Радио Азаттык», более сотни людей, скандировавших «Бойкот!», задержаны в день президентских выборов в центре Алматы, рядом с площадью Астана. Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки.

В Нур-Султане задержания проходили у дворца «Жастар», где собрались несколько сотен граждан, которые пришли с голубыми воздушными шарами и скандировали: «Алга, Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!»), требуя честных выборов.

Задержаны около 20 человек в Шымкенте. Как сообщается, собравшиеся ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины. На вопрос представителей СМИ о причине задержания полицейские заявили: «Для установления личности».

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, первые в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвует в качестве кандидата. 78-летний Назарбаев, бессменно правивший в течение почти трех десятилетий, в марте этого года подал в отставку. Менее чем через три недели после сложения Назарбаевым полномочий вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев, экс-спикер сената парламента, назначил досрочные выборы.

Сообщается, что за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе. В полиции позже прокомментировали, что обыски санкционированы судом в «рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана».

Назарбаев, объявляя о сложении с себя полномочий 19 марта, сказал, что видит свою задачу «в обеспечении прихода к власти нового поколения». Самому молодому кандидату в президенты на этих выборах 55 лет, самому старшему — Касым-Жомарту Токаеву — 66.

Нынешние выборы проходят после внесения в законодательство о выборах изменений, ужесточающих требования к кандидатам. Так, к выборам теперь не допускаются самовыдвиженцы - кандидатов могут выдвинуть республиканские объединения, политические партии. Обязательным условием стало наличие как минимум пятилетнего стажа на государственной службе или выборной должности. Претенденты должны сдать обязательный экзамен на знание казахского языка. Для официальной регистрации кандидатам необходимо было собрать подписи не менее 118 тысяч избирателей.

В обществе в последние месяцы наблюдается всплеск протестных выступлений, звучат заявления о предрешенном характере кампании и отсутствии реальной конкуренции.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Предыдущие проходили в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Три раза они были внеочередными. Победителем объявлялся Нурсултан Назарбаев. Западные наблюдатели ни разу не признавали президентские выборы в Казахстане свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам.