Туск, Меркель и Олланд договорились по санкциям против России

Об этом сообщает Reuters.

При этом формальное решение о продлении санкций, срок действия которых истекает в июле, не будет приниматься до саммита Евросоюза, намеченного на июнь, сообщает Росбалт.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за привязку санкций в отношении России к ходу выполнения минских соглашений по Украине. По ее мнению, было бы неправильным снимать санкции с РФ при выполнении лишь первых пунктов договоренностей об урегулировании конфликта на Донбассе.

В пятницу в Брюсселе начинает работу двухдневный саммит лидеров стран ЕС. В центре внимания европейских политиков будут ситуация в Украине и отношения с РФ.

Как сообщал УНИАН, по неофициальной информации, среди 28 государств ЕС нет единства в вопросе продолжения экономических санкций против России, срок действия которых истекает летом этого года.

Украина добивается от западных партнеров усиления санкций против РФ, поскольку она не выполняет достигнутые в феврале Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Через эти действия США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.