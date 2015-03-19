Путина могут свергнуть, но бизнес-модель криминального капитализма в РФ переживет его - британский журналист
Корреспондент The Economist говорит, что необходимо понять то, что путинский режим выходит за границы личности лидера.
Мировые столицы наконец осознали, что режим Путина представляет серьезную угрозу. Однако проблемы возникли задолго до его появления.
Такое мнение высказал британский журналист, корреспондент The Economist по Центральной и Восточной Европе Эдвард Лукас в интервью журналу Новое время.
Лукас говорит, что мир "успокоил" себя тем, что холодная война закончилась, а на "развивающихся рынках", образовавшихся после распада советской империи, можно неплохо заработать.
"Нужно понимать, что путинский режим выходит за границы личности лидера. Путина могут свергнуть или отстранить, но бизнес-модель криминального капитализма, укоренившаяся в России, переживет его", - заявил корреспондент.
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Опасаясь революции и презирая международные правила, Кремль создает у своих границ подобие санитарного коридора. Речь не обязательно о прямом военном захвате соседних государств - достаточно создания мягкой гегемонии, основанной на коррупции, пропаганде и экономической зависимости.
"Представьте, как однажды Кремль организовывает провокацию, например, с участием поезда Вильнюс - Калининград. Днем объявляет прилегающие территории закрытыми для полетов, помешав НАТО отправить подкрепление, а вечером заявляет, что ядерные боеголовки приведены в полную готовность. Даст ли президент Обама достойный ответ? Если нет — от НАТО ничего не останется", - говорит Лукас.
Полный текст мнения Эдварда Лукаса читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 20 марта.