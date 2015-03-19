Путина могут свергнуть, но бизнес-модель криминального капитализма в РФ переживет его - британский журналист

Мировые столицы наконец осознали, что режим Путина представляет серьезную угрозу. Однако проблемы возникли задолго до его появления.

Такое мнение высказал британский журналист, корреспондент The Economist по Центральной и Восточной Европе Эдвард Лукас в интервью журналу Новое время.

Лукас говорит, что мир "успокоил" себя тем, что холодная война закончилась, а на "развивающихся рынках", образовавшихся после распада советской империи, можно неплохо заработать.

"Нужно понимать, что путинский режим выходит за границы личности лидера. Путина могут свергнуть или отстранить, но бизнес-модель криминального капитализма, укоренившаяся в России, переживет его", - заявил корреспондент.

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Опасаясь революции и презирая международные правила, Кремль создает у своих границ подобие санитарного коридора. Речь не обязательно о прямом военном захвате соседних государств - достаточно создания мягкой гегемонии, основанной на коррупции, пропаганде и экономической зависимости.

"Представьте, как однажды Кремль организовывает провокацию, например, с участием поезда Вильнюс - Калининград. Днем объявляет прилегающие территории закрытыми для полетов, помешав НАТО отправить подкрепление, а вечером заявляет, что ядерные боеголовки приведены в полную готовность. Даст ли президент Обама достойный ответ? Если нет — от НАТО ничего не останется", - говорит Лукас.

Полный текст мнения Эдварда Лукаса читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 20 марта.