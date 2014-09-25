Режим Путина может свергнуть только кремлевский переворот или российский Майдан - Ходорковский

Зимой после неожиданного освобождения Михаил Ходорковский обещал не идти в политику, но прошло полгода и экс-заключенный заявляет - влиять на Кремль таки будет, сообщает корреспондент ТСН.

Ходорковский через обновленный фонд "Открытая Россия" хочет добиваться справедливых законов и демократической смены власти. Ибо изгнать режим Путина может, по мнению бизнесмена, или кремлевский переворот, или российский Майдан.

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"Нынешний режим построен таким образом, что бесспорного преемника не существует. И вряд ли он возникнет. Потому что при своей жизни Путин закрыл возможность для преемственности. Возможен или локальный переворот, то есть "дворцовый", который я считаю малой кровью. Но если дискуссия выйдет на улицу, то с высокой степенью вероятности крови будет гораздо больше", - говорит Ходорковский.

Сам экс-заключенный не пойдет на выборы в Госдуму и не будет баллотироваться в президенты России. Но категорически от власти Ходорковский не зарекается.

Крайне опасным называет он новый российский шовинизм и агрессию к Украине. Только так Путин, которого Ходорковский уже вспоминает в связке с Брежневым, мог обеспечить рейтинг. Путина называет оппонентом, и не личным врагом.

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Не на камеру экс-глава "Юкоса" говорит, что войну России кроме самих украинцев, не остановит никто, и сравнивает противостояние СССР и маленькой Финляндии, где Союз не победил. Европе экс-бизнесмен советует помогать Украине финансово.

Напомним, в течение трех недель в одной из стран Европы должна состояться многосторонняя встреча по ситуации в Украине с участием президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина.