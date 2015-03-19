С Байконура стартовала ракета "Протон-М"
Космический аппарат "Экспресс- АМ7" в связке с разгонным блоком "Бриз-М" выведен на суборбитальную траекторию полета.
Об этом сообщил руководитель дирекции по коммуникациям Космического центра имени Хруничева Александр Шмыгов, передает ТАСС.
"Произошло отделение третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур осуществлен в 00:05 по киевскому времени. Дальнейшее выведение спутника на целевую орбиту будет проводиться за счет пяти включений маршевой двигательной установки "Бриз-М".
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В 09:18 космический аппарат отделится от "разгонника". Общая продолжительность выведения - от момента старта ракеты до отделения космического аппарата - составит 9 часов 13 минут. Разгонный блок после этого будет выведен на орбиту захоронения.