Совет Безопасности ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине - генсек

Перемирие на Донбассе крайне хрупкое, но в целом Минские договоренности выполняются, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В частности, генсек ООН подчеркнул, что все стороны должны проявить искреннюю готовность полностью имплементировать февральские Минские соглашения для дальнейшей стабилизации ситуации, передает 5 канал.

Пан Ги Мун отметил: Совет безопасности ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине - так же, как и по Сирии.

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Для установления мира на Донбассе решающее значение будет иметь соблюдение сторонами режима прекращения огня, резюмировал генсек ООН.