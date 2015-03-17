Совет Безопасности ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине - генсек
12:46, 17 марта 2015Мир
1487 0
Пан Ги Мун подчеркнул, что все стороны конфликта должны полностью имплементировать минские договоренности.
Пан Ги Мун отметил, что Совбез ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине / un.org
Перемирие на Донбассе крайне хрупкое, но в целом Минские договоренности выполняются, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
В частности, генсек ООН подчеркнул, что все стороны должны проявить искреннюю готовность полностью имплементировать февральские Минские соглашения для дальнейшей стабилизации ситуации, передает 5 канал.
Пан Ги Мун отметил: Совет безопасности ООН до сих пор не смог выработать единую позицию по Украине - так же, как и по Сирии.
Читайте такжеПорошенко внес в Раду проект обращения к ООН и ЕС о миротворцах
Для установления мира на Донбассе решающее значение будет иметь соблюдение сторонами режима прекращения огня, резюмировал генсек ООН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter