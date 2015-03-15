Порошенко: минские соглашения не работают, на их нарушение надо реагировать усилением санкций

"Правда заключается в том, что соглашение не работает", - сказал Порошенко в интервью газете Bild перед началом своего визита в Берлин.

Как передает Немецкая волна, по его словам, соглашение, подписанное в Минске, стала "для нас надеждой, а не реальностью".

"Ежедневно с российской стороны вновь стреляют, часто более 60 раз в день - в целом перемирие нарушалось 1100 раз", - утверждает Порошенко.

По его словам, Украина выполнила "каждое отдельно взятое положение минских соглашений" и воплощала их немедленно.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован законопроект Порошенко о самоуправлении отдельных районов ДонбассаПорошенко обратил внимание на то, что наблюдатели Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеют доступа для того, чтобы полностью проконтролировать процесс отвода тяжелого оружия.

Президент Украины призвал реагировать на нарушения минских соглашений усилением санкций. "Это могут быть дальнейшие санкции. В любом случае, действующие санкции нужно продлить до конца года", - подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко призвал бойкотировать Чемпионат Мира по футболу 2018 года, который должен состояться в России.

"Пока российские войска находятся на территории Украины, я считаю, что ЧМ в этой стране является немыслимым", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 и 16 марта Порошенко находится в Германии с двухдневным рабочим визитом, где посетит раненого бойца АТО, встретится с украинской общиной города и проведет встречи с президентом ФРГ Йоахимом Гауком, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага.