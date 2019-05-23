Глава Еврокомиссии Юнкер раскритиковал "глупых националистов, влюбленных в свои страны"

Юнкер сказал, что он очень хорошо осведомлен об угрозе, которую националистические политики составляют для европейской солидарности.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал "глупых националистов" накануне выборов в Европарламент, на которых, как ожидается, евроскептические партии достигнут значительного успеха.

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Как сообщает ЕвроПравда, в интервью CNN Юнкер сказал, что он очень хорошо осведомлен об угрозе, которую националистические политики составляют для европейской солидарности. "Эти популисты, националисты, дураки националисты, они влюблены в свои страны", - сказал Юнкер американскому телеканалу в своем брюссельском офисе.

"Им не нравятся те, кто приезжает издалека. Мне нравятся те, кто приезжает издалека ... Мы должны действовать солидарно с теми, кто находится в худшем положении, чем мы", - сказал он.

На вопрос, почему он считает, что антиевропейские силы более успешно мобилизовали свой электорат, чем проевропейские, Юнкер ответил: "Всегда легче мобилизовать негативные силы, нежели положительные".

В то же время он отметил, что со времени референдума о Brexit количество сторонников Евросоюза растет. "Люди следят за тем, что происходит. Они видят, что покинуть Евросоюз не так просто, как им сказали", - отметил Юнкер.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в ЕС начались выборы в Европейский парламент. Избирательный процесс в разных странах-членах будет происходить в разные дни и завершится в воскресенье вечером. Более 400 млн избирателей в 28 странах выбирают 751 члена парламента.