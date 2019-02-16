Самый вероятный преемник Юнкера предлагает создать в Европе систему ПРО с участием Украины
Кандидат на пост президента Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер предлагает создать в Европе систему противоракетной обороны с участием Украины.
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Об этом Вебер сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе».
Он отметил, что в Европе существует проблема единства.
"Представьте, если мы создадим прочный оборонительный союз. И позвольте мне быть более конкретным. Сейчас мы наблюдаем прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если бы мы, немцы, французы, предложили друзьям в Польше, Латвии и также Украине - только представьте - мы бы создали вместе систему противоракетной обороны для Европейского Союза", - сказал Вебер.
Он уточнил, что это была бы система не для наступательных военных операций, а именно для самообороны.
"Я думаю, что это (создание системы ПРО) - первый шаг к настоящему европейскому оборонному союзу", - отметил Вебер.
По его словам, это стало бы настоящим шагом к осознанию Польшей, Латвией и Украиной, что они действительно могут доверять Германии и Франции.
"Это предложение, это мнение. Я бы сказал, что это бы помогло восстановить единство Европы снова, если бы мы осуществили следующие шаги в обороне", - подчеркнул Вебер.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Европейская народная партия на своем съезде избрала Вебера единственным кандидатом на пост будущего президента Еврокомиссии после проведения выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая 2019 года.
Сейчас должность президента Еврокомиссии занимает Жан-Клод Юнкер.