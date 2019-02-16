Самый вероятный преемник Юнкера предлагает создать в Европе систему ПРО с участием Украины

По мнению Манфреда Вебера, формирование системы противоракетной обороны должно стать шагом для создания европейского оборонного союза, который бы объединил бы Европу.

Кандидат на пост президента Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер предлагает создать в Европе систему противоракетной обороны с участием Украины.

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Об этом Вебер сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе».

Он отметил, что в Европе существует проблема единства.

"Представьте, если мы создадим прочный оборонительный союз. И позвольте мне быть более конкретным. Сейчас мы наблюдаем прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если бы мы, немцы, французы, предложили друзьям в Польше, Латвии и также Украине - только представьте - мы бы создали вместе систему противоракетной обороны для Европейского Союза", - сказал Вебер.

Он уточнил, что это была бы система не для наступательных военных операций, а именно для самообороны.

"Я думаю, что это (создание системы ПРО) - первый шаг к настоящему европейскому оборонному союзу", - отметил Вебер.

По его словам, это стало бы настоящим шагом к осознанию Польшей, Латвией и Украиной, что они действительно могут доверять Германии и Франции.

"Это предложение, это мнение. Я бы сказал, что это бы помогло восстановить единство Европы снова, если бы мы осуществили следующие шаги в обороне", - подчеркнул Вебер.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Европейская народная партия на своем съезде избрала Вебера единственным кандидатом на пост будущего президента Еврокомиссии после проведения выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая 2019 года.

Сейчас должность президента Еврокомиссии занимает Жан-Клод Юнкер.