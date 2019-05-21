Израиль и Хамас договорились о перемирии на полгода

Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.

Как сообщает The Times of Israel, соглашение было заключено при посредничестве Египта и ООН, передает НВ.

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Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязуется прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В свою очередь Израиль пообещал расширить рыболовную зону для палестинских рыбаков, а также разрешить ввозить в сектор Газа медикаменты для оказания медицинской помощи палестинцам.

Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Напомним, с 3 мая началось новое обострение конфликта между Израилем и ХАМАСом, а 4−5 мая стороны выпустили друг по другу сотни ракет.