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Израильская армия в ответ на ракеты поразила 120 военных целей в секторе Газа

23:31, 04 мая 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Отмечается, что с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.

Иллюстрация REUTERS

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Теги: #Израиль#сектор Газа#Израиль нанес авиаудар#война с ХАМАСом