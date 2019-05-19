Саудовская Аравия призывает провести саммит из-за конфликта с Ираном - СМИ

Саудовский король пригласил лидеров Совета сотрудничества стран Персидского залива и Лиги арабских государств встретиться на внеочередных саммитах в Мекке 30 мая.

Саудовская Аравия призывает провести в конце мая срочную встречу региональных союзников для обсуждения недавних нападений на суда и нефтедобывающие участки на фоне роста напряженности с Ираном.

Читайте такжеОАЭ заявили о "саботаже" на четырех кораблях в Оманском заливе

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Саудовский король Салман 18 мая пригласил лидеров Совета сотрудничества стран Персидского залива и Лиги арабских государств встретиться на внеочередных саммитах в Мекке 30 мая", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Иран опровергает свою причастность к нападениям на суда. Йеменские повстанцы движения Хути, которых поддерживает Тегеран, взяли на себя ответственность за нападения беспилотников на Саудовскую Аравию.

Во вторник, 14 мая, в Саудовской Аравии ударные беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе, по которому нефть транспортируется из провинции Эш-Шаркийя в порт Янбу на Красном море.