Председательствующий в ОБСЕ приветствует решение продлить мандат миссии ОБСЕ в Украине

”Сегодняшнее решение постоянного Совета ОБСЕ в Вене продлить мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и выделить необходимые ресурсы подтверждает поддержку и приверженность всех 57 государств-участников по реализации Минских договоренностей”, - заявил он.

Дачич убежден, что необходимо воспользоваться моментом, если ”мы хотим достичь цели, которую, я уверен, мы все разделяем - увидеть конец боевых действий, проверить отвод тяжелого вооружения, а также увеличить национальный диалог, который приведет к нормализации ситуации и лучшей жизни для всех пострадавших в результате конфликта”.

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Председательствующий в ОБСЕ подчеркнул важность того, чтобы все стороны обеспечили беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ и обеспечили их безопасность, что является предпосылкой для СММ выполнения мандата на местах.

Постоянный Совет ОБСЕ принял решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии до 31 марта 2016 года. Кроме того, это позволит увеличить количество наблюдателей с 500 до 1000, если это будет необходимо, в зависимости от ситуации и потребностей на местах.