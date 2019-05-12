Боевики ИГИЛ объявили о создании своей провинции в Индии

Боевики "Исламского государства" объявили территорию, захваченную в индийском регионе Кашмир, своей провинцией "Вилайя Хинд".

Близкое к террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии.

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Об этом информирует Reuters. Захваченную территорию в районе Кашмира радикальные исламисты назвали "Вилайя Хинд".

В сообщении утверждается, что представители ИГИЛ нанесли в этом урон индийской армии. В полиции Индии отмечали, что в ходе столкновений в Кашмире был убит боевик.

Reuters подчеркивает, что Кашмир является мусульманским регионом, где сепаратисты "десятилетиями вели вооруженный конфликт против индийского правления". Большинство таких групп хотят независимости Кашмира от Индии или присоединения региона к Пакистану.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь ИГИЛ объявил о поражении в Сирии.