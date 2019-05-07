В России упал небольшой самолет

На место ЧП в России выехали спасатели.

Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области РФ.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в региональном управлении МЧС.

"В Мончегорске упал небольшой самолет, на место выехал начальник местного [пожарно-спасательного] гарнизона, подробности уточняются", - сказала представитель ведомства.

Как сообщал УНИАН, самолет «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. При посадке на борту начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.