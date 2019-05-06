"На выход все!": появилось новое видео пожара на борту SSJ 100 в Шереметьево

Также слышно, что горящий SSJ-100 тормозит, затем начинается эвакуация людей.

В сети появилось еще одно видео из салона загоревшегося при посадке в Шереметьево пассажирского лайнера SSJ-100.

Один из находящихся внутри самолета пассажиров запечатлел момент его посадки и возгорания. Видео опубликовано в YouTube-канале.

На записи можно услышать крики людей и понять, что в салоне царит паника. "Санечка, Санечка, за мной!", - кричит какая-то женщина. Мужской голос призывает: "На выход все!".

Также слышно, что горящий SSJ-100 тормозит, затем начинается эвакуация людей.

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Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, 37 погибли.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета — попадание молнии.