Смертельный пожар в Шереметьево: основной версией следствия стали ошибки пилотов «Суперджета»

В компании «Гражданские самолеты Сухого» журналистам заявили, что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями.

В уголовном деле о катастрофе пассажирского самолета SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево доминирующей является версия о неправильных действиях пилотов. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

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Как сообщает «Коммерсант», в понедельник эксперты Межгосударственного авиакомитета приступили к расшифровке параметрического и речевого самописцев сгоревшего самолета. О причинах трагедии можно будет говорить после анализа сохранившейся на приборах информации, однако уже сегодня эксперты сходятся во мнении, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за ошибок экипажа Superjet.

Первой из них было само решение летчиков лететь через грозовой фронт, где самолет получил роковой удар молнии. Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, летчики, по мнению авиаэкспертов, поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин (сливать топливо в воздухе сейчас запрещено по экологическим требованиям).

Наконец, уже в процессе приземления члены экипажа SSJ, как полагают авиаэксперты, продемонстрировали свою крайне слабую пилотажную подготовку, не сумев правильно зайти на посадку в ручном режиме. Это и привело к повреждениям борта, травмированию пассажиров и пожару.

В компании «Гражданские самолеты Сухого» журналистам заявили, что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгораниям на воздушном судне и потерям его управления.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. При посадке на борту начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.