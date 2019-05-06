Катастрофа в Шереметьево: опубликована схема распределения мест в сгоревшем «Суперджете»

На схемах указаны места, где пассажирам не удалось спастись.

В сети появилась схема распределения мест в самолете Sukhoi SuperJet 100, который сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево.

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На схеме указаны места, где пассажирам не удалось спастись.

Инфографика со схемой салона самолета опубликована, в частности, на Telegram-канале yaplakal.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.