"Перемирие с ХАМАС - это капитуляция": в Израиле ушел в отставку министр обороны

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил свое несогласие с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху о прекращении огня и призвал к досрочным выборам.

Министр обороны и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман объявил о своей отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня с террористической группировкой ХАМАС, о котором было объявлено накануне ночью.

Об этом он заявил журналистами в среду, 14 ноября, передает Deutsche Welle.

"Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором" – заявил Либерман.

Ранее в среду, как отмечает издание, Нетаньяху выступил в защиту своего решения согласиться на прекращение огня с лидерами палестинского радикального движения ХАМАС. Перемирие было объявлено в связи самой серьезной эскалацией конфликта в секторе Газа, начиная с войны 2014 года.

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"Во времена чрезвычайной ситуации, при принятии решений, критически важных для безопасности, общественность не всегда может быть осведомлена о соображениях, которые должны быть скрыты от врага", - заявил он в ходе церемонии в память об основателе израильского государства Давиде Бен-Гурионе.

"Наши враги молили о прекращении огня, и они прекрасно знают, почему", - подчеркнул Нетаньяху. Это были его первые комментарии с тех пор, как стороны прекратили самые интенсивные бои со времени окончания 50-дневной войны 2014 года.

Напомним, палестинцы в течение 24 часов выпустили 460 ракет и снарядов по Израилю, в то время как израильская армия нанесла воздушные удары по 160 целям в Газе. В результате погибли семь палестинцев, в том числе пять боевиков. В Израиле в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще трое были критически ранены.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок на южные территории Израиля, которые подверглись ракетно-минометным обстрелам с палестинской территории.