Bloomberg: У России больше политических заключенных, чем у СССР во время Холодной войны

Несмотря на свою мертвую хватку на горле страны, Путин не доверяет россиянам.

По всем внешним признакам, Владимир Путин крепко держится за власть. В 2018 году его партия победила на парламентских выборах, "набрав" 77% голосов. Большинство его соперников либо мертвы, либо в изгнании. Вдобавок он легко может заставить самых богатых олигархов продвигать политическую повестку дня Кремля.

Однако, несмотря на все это, президент России чего-то боится. Почему он так напуган? Об этом пишет Bloomberg. Можно подумать, что автократ, который подстроил политические правила своей страны под себя, чтобы остаться при власти, не должен бояться инакомыслия. Существование хотя бы номинальной оппозиции могло бы пойти на пользу экономике. К примеру, экономическое давление со стороны США и их союзников на Западе ослабло бы. Приспешники Путина смогли бы легче тратить свое богатство.

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Но Путин все же очень боится несогласных. Издание предлагает рассмотреть отчет "Коалиции за освобождение политических узников Кремля". Эта группа, составленная из десятка западных и российских неправительственных организаций, выявила, что по состоянию на 25 марта в тюрьмах России находилось 236 политических заключенных. И это более чем в 5 раз больше, чем в 2015-ом. Тогда в российских тюрьмах было 46 таких людей.

В понедельник на пресс-конференции российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза указал на еще одно измерение этого показателя. Когда известный физик и диссидент Андрей Сахаров в 1975 году получил Нобелевскую премию мира, он указал, что СССР удерживает в тюрьмах 176 узников совести. Таким образом, через 30 лет после падения советской империи Россия посадила на треть больше таких людей.

Среди современных диссидентов журналисты, активисты и юристы. Некоторых из них обвинили в серьезных преступлениях вроде убийства и хищения. Другие же оказались в тюрьме только за сообщения в социальных сетях. В ноябре 2017 года, к примеру, Ян Сидоров и Владислав Мордасов были арестованы за организацию протеста против местной власти. С того времени они находятся за решеткой. Мордасова много раз подвергали избиению. Издание также напоминает и об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который критиковал Россию за аннексию Крыма. За это его обвинили в "подготовке теракта" и бросили за решетку.

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Президент "Фонда свободной России" Наталья Арно заметила на этой неделе, что рост количества политических заключенных поднимает вопрос не просто о российском государстве, но и о его лидере.

"Чего Владимир Путин боится?" - задала вопрос она.

Ответ на этот вопрос хотят услышать и правительства стран, которым приходится бороться против российской агрессии. Путин демонстрирует силу и дерзость. Но он не доверяет россиянам, чтобы позволять им слышать критику о нем.