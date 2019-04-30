В Японии состоялся ритуал отречения от престола императора Акихито, правившего страной 30 лет (фоторепортаж)

После ухода Акихито в Японии завершится эра Хэйсэй ("Установление мира"). В полночь престол перейдет к Нарухито - старшему сыну Акихито.

В Японии проходит ритуал отречения от престола императора Акихито, правившего страной 30 лет.

Утром во вторник, 30 апреля, 85-летний монарх провел обряд в храме Касикодоро, сообщив о своем уходе синтоистским богам, в частности богине солнца Аматэрасу, считающейся в Японии прародительницей императорской семьи, сообщает Deutsche Welle.

Вечером начнется официальная церемония сложения императорских полномочий. На ней будут присутствовать 338 человек - императрица Митико, престолонаследник Нарухито, руководители всех ветвей государственной власти и представители органов местного самоуправления. Акихито, взошедший на престол в начале 1989 года после смерти своего отца Хирохито, выступит с последним словом в качестве императора. Благодарственную речь произнесет премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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Официально Акихито уйдет с престола в полночь (18.00 по киевскому времени). Тем самым завершится 30-летняя эра Хэйсэй ("Установление мира").

1 мая титул императора перейдет к старшему сыну Акихито - Нарухито. В тот же день он получит императорские регалии и императорские печати, а также встретится с премьер-министром. Вторая церемония восхождения на престол пройдет 22 октября, на нее будут приглашены гости как из самой Японии, так и из-за рубежа. Третий и последний ритуал - Дайдзёсай (ритуальная трапеза с богами) - будет совершен 14-15 ноября. С восхождением 59-летнего кронпринца на престол начнется эра "Рэйва" ("Прекрасная гармония").

Решение Акихито добровольно отречься от престола, объявленное летом 2016 года, стало первым в японской истории более чем за 200 лет - в последний раз император отказался от Хризантемового трона в 1817 году.

Монарх обосновал свое решение преклонными годами и проблемами со здоровьем - у него диагностирован рак простаты и проблемы с сердцем. Японский парламент, приняв специальный закон, разрешил императору уйти на покой.