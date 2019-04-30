На российском судне "Василий Головнин" при "странных обстоятельствах" умерли два моряка

По неподтвержденным данным, причиной смерти стало отравление метанолом.

Два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин", следовавшего в порт Кейптаун (ЮАР), скончались при «странных обстоятельствах».

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Федерации профсоюзов Приморского края, умерли матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения. Это произошло 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

"Причина смерти пока не установлена. Представители профсоюзов Приморья работают в комиссии по расследованию происшествия", - пояснил собеседник агентства.

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На расследование отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен, добавил он.

Агентству РИА Новости представитель федерации профсоюзов Приморского края заявил, что моряки погибли «при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить».

По данным «Комсомольской правды», предварительная причина смерти - отравление метанолом.

Ранее сообщалось, что ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.