РФ вмешивалась в американские выборы с 1974 года - Помпео

Помпео заявил, что подобная угроза была и в 1974 году, и, как ожидается, будет существовать на протяжении десятилетий.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия представляла угрозу американским выборам не только в 2016 году.

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Об этом сообщает The Hill. На мероприятии в Совете по международным отношениям Помпео заявил, что подобная угроза была и в 1974 году, и, как ожидается, будет существовать на протяжении десятилетий. Он заверил, что россияне продолжают представлять угрозу выборам в США. Однако опроверг тезис о том, что подобная опасность является новой или в 2016 году она была более серьезной, чем ранее, передает Realist.

«Само собой разумеется, что они представляли угрозу нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах», - заявил Помпео.

Он добавил, что в книгах рассказывается о российской угрозе «в течение длительного периода времени». О каких именно книгах идет речь, он не уточнил.

«Мы должны ожидать, что в 2050 году русские все еще будут этим (вмешательством в выборы) заниматься», - заключил Помпео.