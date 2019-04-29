Суд в Польше арестовал таксиста, который догнал и наехал на украинца-велосипедиста

Перед этим украинец поехал на красный свет и задел автомобиль подозреваемого.

Сегодня суд во Вроцлаве (Польша) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для водителя такси, который совершил наезд на гражданина Украины, ехавшего на велосипеде.

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Как сообщает польское издание Fakt24, инцидент произошел 27 апреля после того, как украинец пересекал дорогу на красный свет и столкнулся с автомобилем такси.

"После этого мужчины на мгновение остановились, и велосипедист уехал. Водитель автомобиля следовал за ним и въехал в соседний парк", - говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель такси выехал на аллею для пешеходов и велосипедистов, догнал украинца и наехал на него. "Скорую" для потерпевшего, которому раздробило грудную клетку, вызвали прохожие. На данный момент он госпитализирован, его состояние стабильное.

37-летнего таксиста подозревают в попытке умышленного убийства, в то же время сам он вины не признает.

"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей", - пояснил он перед входом в суд.

Следствие использует в качестве доказательства запись с установленного в автомобиле подозреваемого видеорегистратора.