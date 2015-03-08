Обама заявил о возможном прекращении переговоров с Ираном

Такое заявление сделал президент США Барак Обама, передает Би-би-си. В ходе интервью, которое президент дал телеканалу CBS, он сказал, в частности, что США необходимо быть уверенными в том, что Иран откажется от попыток создания ядерного оружия.

Читайте такжеИран и США возобновляют переговоры по ядерной программеПо словам Барака Обамы, Иран серьезно относится к переговорам, и ряд противоречий удалось преодолеть, однако разногласия сохраняются.

Ранее, выступая в американском Конгрессе с речью, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что сделка с Тегераном приведет к обретению Ираном ядерного оружия.