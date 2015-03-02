Нетаньяху заявил, что ядерная договоренность с Ираном угрожает Израилю

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает радио "Свобода". Но, он отметил, что отношения между Израилем и США, которые являются одним из ведущих государств, которые договариваются с Ираном, остаются прочными.

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Биньямин Нетаньяху находится в столице США для выступления на совместной сессии обеих палат Конгресса, назначенной на вторник, 3 марта. Его пригласили конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии. Это приглашение разозлило Белый дом, с которым авторы приглашения не проконсультировались.

Биньямин Нетаньяху выступает против планируемой договоренности, утверждая, что она не помешает Ирану дальше создавать ядерное оружие.

Иран заявляет, что премьер Израиля безосновательно раздувает страх.

В этом месяце международное сообщество и Иран должны были бы достичь постоянной политической договоренности относительно спорной иранской ядерной программы. Окончательную договоренность между шестью ведущими государствами мира и Ираном, с техническими подробностями, должны заключить до конца июня.