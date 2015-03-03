Обама и Нетаньяху спорят из-за ядерного соглашения с Ираном

Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью агентству Reuters, передает радио "Свобода". Барак Обама сказал, что есть факторы, которые могут помешать достижению таких договоренностей.

Читайте такжеНетаньяху заявил, что ядерная договоренность с Ираном угрожает Израилю

США и 5 других стран пытаются договориться с Ираном о том, чтобы эта страна остановила свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Израиль выступает категорически против таких договоренностей.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступит сегодня в конгрессе США, чтобы выразить свое несогласие с соглашением с Ираном. По его словам, ядерное соглашение с Ираном "может поставить под угрозу выживание Израиля".

Однако президент США Барак Обама подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху был неправ в отношении Ирана и раньше, когда выступал против временного соглашения в прошлом году. "Мы видели, что Иран не развивает свою программу. Он отказался от многих элементов своей программы", - сказал Барак Обама.

Шесть государств, которые ведут переговоры с Ираном, установили дату 30 июня как крайний срок для окончательного соглашения с Ираном и конец марта для достижения промежуточного рамочного соглашения.