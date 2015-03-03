Обама и Нетаньяху спорят из-за ядерного соглашения с Ираном
Иран должен согласиться, по крайней мере на 10 лет моратория на ядерную деятельность, если соглашение по иранской ядерной программе будет достигнуто.
Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью агентству Reuters, передает радио "Свобода". Барак Обама сказал, что есть факторы, которые могут помешать достижению таких договоренностей.
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США и 5 других стран пытаются договориться с Ираном о том, чтобы эта страна остановила свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Израиль выступает категорически против таких договоренностей.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступит сегодня в конгрессе США, чтобы выразить свое несогласие с соглашением с Ираном. По его словам, ядерное соглашение с Ираном "может поставить под угрозу выживание Израиля".
Однако президент США Барак Обама подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху был неправ в отношении Ирана и раньше, когда выступал против временного соглашения в прошлом году. "Мы видели, что Иран не развивает свою программу. Он отказался от многих элементов своей программы", - сказал Барак Обама.
Шесть государств, которые ведут переговоры с Ираном, установили дату 30 июня как крайний срок для окончательного соглашения с Ираном и конец марта для достижения промежуточного рамочного соглашения.