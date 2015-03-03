Иран отверг предложение Обамы по ядерной программе

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, требования Вашингтона были "чрезмерными и нелогичными", передает Би-би-си.

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Также иранский министр отметил, что президент США Барак Обама говорил в "неприемлемой и угрожающей" манере.

Ранее Барак Обама заявил, что для подписания международного соглашения по иранской ядерной программе Тегеран должен заморозить ее как минимум на 10 лет.

В интервью агентству Reuters американский президент сказал, что шансы договориться об этом с Ираном невелики, однако любая альтернатива будет еще хуже.

Во вторник перед конгрессом США должен выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, как ожидается, выскажется против предложенной договоренностей с Ираном.