Иран отверг предложение Обамы по ядерной программе
Иран отверг требование американских властей заморозить ядерную программу Тегерана как минимум на 10 лет.
По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, требования Вашингтона были "чрезмерными и нелогичными", передает Би-би-си.
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Также иранский министр отметил, что президент США Барак Обама говорил в "неприемлемой и угрожающей" манере.
Ранее Барак Обама заявил, что для подписания международного соглашения по иранской ядерной программе Тегеран должен заморозить ее как минимум на 10 лет.
В интервью агентству Reuters американский президент сказал, что шансы договориться об этом с Ираном невелики, однако любая альтернатива будет еще хуже.
Во вторник перед конгрессом США должен выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, как ожидается, выскажется против предложенной договоренностей с Ираном.