цей матеріал доступний українською

В Швеции назвали решение РФ о выдаче паспортов на оккупированном Донбассе вопиющим нарушением суверенитета Украины

17:55, 25 апреля 2019
Мир
127 1
Иллюстрация / REUTERS

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрьом назвала решение РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе вопиющим нарушением суверенитета Украинского государства.

Об этом глава МИД Швеции сообщила в микроблоге Twitter.

"Озабочена российским указом, который облегчает возможность жителям востока Украины становиться гражданами РФ. Это вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Минских соглашений. Я призываю Москву отменить это решение", - подчеркнула Вальстрьом.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле пояснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Упрощение Путиным получения гражданства РФ для жителей "ЛДНР"
Теги: #Россия#паспорт#Швеция#ОРДЛО