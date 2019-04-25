В Швеции назвали решение РФ о выдаче паспортов на оккупированном Донбассе вопиющим нарушением суверенитета Украины

Глава МИД Швеции призвала российские власти отменить это решение.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрьом назвала решение РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе вопиющим нарушением суверенитета Украинского государства.

Об этом глава МИД Швеции сообщила в микроблоге Twitter.

"Озабочена российским указом, который облегчает возможность жителям востока Украины становиться гражданами РФ. Это вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Минских соглашений. Я призываю Москву отменить это решение", - подчеркнула Вальстрьом.

Worried about Russian decree that makes it easier for residents in Eastern Ukraine to become RU citizens. It is a blatant violation of ukraine's territorial integrity and sovereignty, as well as Minsk agreement. I call on Moscow to reverse this decision. https://t.co/NdbKph94P1 — Margot Wallström (@margotwallstrom) April 25, 2019

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле пояснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.