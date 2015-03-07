Почти 60 человек погибли в результате трех взрывов в Нигерии

До 58 возросло число жертв трех взрывов, осуществленных в субботу террористами-смертниками в нигерийском городе Майдугури - административном центре северо-восточного штата Борно.

Как передает ТАСС, по последним данным полиции, около 139 человек получили ранения.

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Большое количество погибших и пострадавших стали следствием того, что взрывы прогремели в многолюдных местах, в частности, на городском рыбном рынке и на автобусной остановке. По имеющейся информации, среди погибших есть дети.

До этого момента ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако, вероятно, за ним стоят боевики радикальной группировки "Боко харам".

"Боко харам" стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права). В течение нескольких лет ее боевики фактически ведут войну против властей, выбирая в качестве целей объекты, связанные с армией и полицией, а также нападая на старейшин и лидеров религиозных общин, мирных граждан.