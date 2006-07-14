Грузия не пустит Россию в ВТО

Правительство Грузии возобновит переговоры по вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Об этом сегодня сообщает Lenta.ruсо ссылкой на агентство «Грузия Online».

«Россия не выполняет взятых на себя обязательств по соглашению ВТО 2004 года», - заявили министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ и министр экономики Ираклий ЧОГОВАДЗЕ.

По словам министров, Грузия не даст согласия на принятие России в ВТО до тех пор, пока не будут закрыты «незаконные контрольно-пропусные пункты в Абхазии и Южной Осетии, а также пока Россия не устранит дискриминационный режим в отношении грузинских товаров».

При этом Г.БЕЖУАШВИЛИ отметил, что Грузия не против членства России в ВТО. «Это не политическая проблема, а экономическая, которая связана с условиями ВТО. Государство, которое хочет стать членом джентльменского клуба, должно соблюдать правила игры», - добавил И.ЧОГОВАДЗЕ.

Справка УНИАН. По условиям вступления в ВТО, Россия должна подписать соглашения со всеми странами-членами организации. Пока Россия не смогла договориться только с США, которых не устраивает закрытый российский финансовый рынок и недостаточная борьба с пиратством.