цей матеріал доступний українською

Трамп провел встречу с главой Twitter

02:57, 24 апреля 2019
Мир
34 0
Трамп утверждает, что его встреча с главой Twitter прошла «прекрасно» / фото twitter.com/realDonaldTrump

Читайте такжеТрамп о расследовании вмешательства России в выборы: "Вот и конец моего президентства"

«Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой», — написал Трамп.

По его словам, администрация США ожидает начала «открытого диалога» с Дорси.

Он также добавил, что его встреча с главой Twitter прошла «прекрасно».

В феврале сообщалось, что Twitter удалил публикацию Трампа из-за нарушений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп и Twitter