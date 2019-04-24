Трамп провел встречу с главой Twitter

По его словам, администрация США ожидает начала «открытого диалога» с главой соцсети.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу с главой Twitter Джеком Дорси в Белом доме. Читайте такжеТрамп о расследовании вмешательства России в выборы: "Вот и конец моего президентства" «Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой», — написал Трамп. По его словам, администрация США ожидает начала «открытого диалога» с Дорси. Он также добавил, что его встреча с главой Twitter прошла «прекрасно». В феврале сообщалось, что Twitter удалил публикацию Трампа из-за нарушений.

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