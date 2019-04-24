Трамп провел встречу с главой Twitter
02:57, 24 апреля 2019Мир
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По его словам, администрация США ожидает начала «открытого диалога» с главой соцсети.
Трамп утверждает, что его встреча с главой Twitter прошла «прекрасно» / фото twitter.com/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу с главой Twitter Джеком Дорси в Белом доме.
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«Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой», — написал Трамп.
По его словам, администрация США ожидает начала «открытого диалога» с Дорси.
Он также добавил, что его встреча с главой Twitter прошла «прекрасно».
В феврале сообщалось, что Twitter удалил публикацию Трампа из-за нарушений.
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