Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения самолета времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой интернет-издание TMZ

Самолет, за штурвалом которого был 72-летний Форд, упал на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. Актер получил множественные травмы головы и был госпитализирован.

Форд имеет лицензию пилота и совершил множество полетов. Кроме того, это не первая его катастрофа.

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В этот раз актер находился за штурвалом, предположительно, коллекционного самолета Ryan PT-22 Recrui времен Второй мировой войны. Это одноместный, одномоторный моноплан.