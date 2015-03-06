Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения самолета времен Второй мировой войны
04:00, 06 марта 2015Мир
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Голливудский актер Харрисон Форд серьезно пострадал при крушении ретросамолета
Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения ретросамолета / dujev.ru
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой интернет-издание TMZ
Самолет, за штурвалом которого был 72-летний Форд, упал на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. Актер получил множественные травмы головы и был госпитализирован.
Форд имеет лицензию пилота и совершил множество полетов. Кроме того, это не первая его катастрофа.
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В этот раз актер находился за штурвалом, предположительно, коллекционного самолета Ryan PT-22 Recrui времен Второй мировой войны. Это одноместный, одномоторный моноплан.
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