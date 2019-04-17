Великобритания собирается продлить санкции против России и после Brexit

Лондон подготовил законопроект, чтобы "мотивировать Россию к прекращению действий по дестабилизации Украины".

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit продолжать санкции против России, которые сейчас реализуются в рамках Евросоюза.

Цель законопроекта - "мотивировать Россию к прекращению действий по дестабилизации Украины", говорится в пояснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду, 17 апреля, на сайте правительства в Лондоне. Об этом пишет DW.

В меморандуме отмечается непоколебимая поддержка Великобританией территориальной целостности и суверенитета Украины. Отмечая, что Россия "тайно или открыто использует любую возможность для дестабилизации Украины", законодатели в Лондоне указывают, что российское вмешательство на Востоке Украины и незаконная аннексия Крыма и Севастополя являются вопиющими нарушениями целого ряда международных обязательств России, вытекающих из Устава ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Будапештского меморандума 1997 года и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

"Россия должна в полной мере уважать независимость и территориальную целостность Украины. Крым и Донбасс являются частью Украины", - констатируется в документе.

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В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути только заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Вместе с тем они содержат ряд серьезных отличий. Так, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение режима санкций с Россией и, в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы сроком до 10 лет.

Автономные санкции Великобритании против России будут обязательны к исполнению не только на территории Соединенного Королевства. Британские подданные будут обязаны соблюдать режим санкций и за рубежом. Кроме того, полномочия по контролю за выполнением санкций будут распространяться на британские морские судна в международных или иностранных водах, суда без национальности в международных водах, иностранные суда в международных водах.

С целью контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и суда без национальности с использованием "обоснованной силы", а также конфисковывать запрещенные товары.