Нуланд: США и ЕС готовы к более глубоким санкциям против РФ в случае срыва перемирия в Украине

Об этом заявила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает радио "Свобода". По ее словам, эти санкции могут ввести, если поддерживаемые Россией сепаратисты начнут захват новых территорий.

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Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон следит за риском наступления сепаратистов на села, лежащие на пути от российской границы до города Мариуполя.

По словам Виктории Нуланд, сейчас в Европе находится группа специалистов США по санкциям, и Вашингтон обсуждает с Евросоюзом возможные новые санкции против целых секторов российской экономики, если сорвется и новое перемирие, заключенное 12 февраля в Минске.

"Важно, чтобы действующие санкции действовали дальше, и рассмотреть возможность их углубления", - отметила заместитель госсекретаря.