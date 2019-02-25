СМИ узнали, что дочь правой руки Путина работает в Европарламенте

Пескова как стажер имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает стажером в Европейском парламенте, и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.

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Об этом идет речь в расследовании журналистов радио Свобода Григория Жигалова, Рикарда Йозвяка и Джерачины Тухиной. 21-летняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году.

Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европейского парламента.

Эмерик Шопрад в ответ на запрос радио Свобода подтвердил, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте.

«Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения», - написал Евродепутат Эмерик Шопрад в электронном письме на адрес радио Свобода.

Он добавил, что Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных институтах. «Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента», - отметил Шопрад.

Евродепутат, в офисе которого зарегистрирована Елизавета Пескова, - является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой после военного захвата Крыма «референдуме» в марте 2014 года. Тогда от признал его «оправданным», что противоречило позиции Евросоюза. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которую поддержали 100 стран, объявила референдум недействительным.

Несколько евродепутатов, с которыми пообщались журналисты радио Свобода, не знали, что в Европарламенте беспрепятственно работает кто-то, кто связан с российским чиновником высокого уровня.

Сандра Калниете, евродепутат от крупнейшей парламентской группы, правоцентристской Европейской народной партии, считает, что утверждение на работу стажером дочери пресс-секретаря российского президента является «небрежностью». «Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента»,- отметила Калниете.

Петрас Аустревичус, из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте является «большим позором для Европейского парламента». «Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского союза», - сказал он.

Помощница Елизаветы Песковой не подтвердила радио Свобода информацию о трудоустройстве Песковой в Европарламенте.

В качестве стажера, дочь пресс-секретаря Владимира Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи.

Из-за нетщательного контроля с немногими реальными проверками, есть также возможность попасть на собрание других политических групп. Что также важно, Елизавета Пескова как стажер имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, так и к внутренней сети евродепутата, члена Европарламента.

Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродетутата, который формируется из денег европейских налогоплательщиков. Пока неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ли ей вообще.