Бывший зампред правительства РФ опасается, что станет следующим после Немцова - Bild

"Я боюсь, что я буду следующим", - сказал Кох в беседе с журналистом Bild Борисом Райтшустером, передает inopressa.ru.

По словам Коха, осенью прошлого года он "организовал трехдневную секретную встречу нынешних и бывших лидеров российской оппозиции в одной из деревушек в немецкой Верхней Баварии". В ней приняли участие Борис Немцов, Михаил Ходорковский и, как выразился экс-политик, "многие другие бывшие члены российского правительства, которых он не хочет называть поименно".

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Во время своих бесед оппозиционеры "искали способ сломить власть Владимира Путина", говорится в статье. Один из участников - бывший грузинский министр и враг российского президента Каха Бендукидзе - скончался всего через несколько недель после встречи якобы от проблем с сердцем.

"Боюсь, что он и Немцов - не последние в списке людей, которые распрощались с жизнью", - добавил Кох.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцову выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.