Авто из дела об убийстве Немцова оказалось машиной ведомственной охраны

Об этом пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу министерства финансов России.

Отмечается, что предприятие (ФГУП), которому принадлежит авто, обслуживает Минфин, Гознак и ряд других ведомств Российской Федерации.

"Автомобиль Ford, о котором идет речь, не принадлежит министерству финансов", - заявили в пресс-службе министерства финансов России.

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Кроме того, в пресс-службе финансового ведомства РФ заверяют, что когда машина ФГУП ехала по мосту, где произошло убийство, там уже была патрульная машина и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, по видеозаписям с камер наблюдения, на Большом Москворецком мосту, где был застрелен Немцов, в момент преступления находись два Ford Focus и один Ford Mondeo белого цвета.

В то же время свидетели преступления рассказали, что у машины, из которой стреляли в Немцова, не было номерных знаков.

Немцов был убит в Москве 28 февраля.