Израиль подвергся ракетной атаке

За последние полчаса около 20 ракет, запущенных с территории Ливана, упало на севере Израиля в городах Цфат, Нагария и Хацор. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила официальный представитель ЦАХАЛ.

Одна из ракет попала в жилой дом в городе Цфат. По утверждениям местных жителей, ранено восемь человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения.

Между тем, по данным интернет-издания NEWSru.co.il, количество раненых достигает десяти человек, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии. По сведениям газеты Yedioth Ahronot, число раненых составляет 12 человек.

Всего на город упало не менее десяти ракет типа "Катюша". Это уже второй обстрел Цфата за этот день. Мэр города требует введенния чрезвычайного положения.

Кроме того, в Нагарии легкие ранения получили пять человек.

По последним данным, идет обстрел реактивными снарядами населенного пункта Бейт-Джан в районе горы Мерон в Верхней Галилее.

Лента.ру