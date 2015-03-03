ЕС и США договорились об усилении санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений

Об этом было заявлено во время видео-конференции президента Европейского Совета Дональда Туска с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, состоявшейся во вторник, сообщает пресс-служба Совета Европы.

”Относительно Украины и России лидеры договорились поддерживать полную имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года и условия, согласованные для выполнения 12 февраля 2015 года. Лидеры договорились, что есть тесная связь между санкциями и полной имплементацией Минских договоренностей. Лидеры будут готовы обсуждать дальнейшие санкции, если Минские договоренности будут в дальнейшем нарушаться, и продолжать поддерживать украинские реформы и украинскую экономику”, - отмечается в заявлении.

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Кроме того, лидеры договорились поддерживать и усиливать способность и мощности ОБСЕ мониторить выполнение Минских договоренностей.

”Президент ЕР использует это обсуждение для дальнейшей подготовки следующего Европейского Совета, который состоится 19-20 марта”, - отмечается в документе.