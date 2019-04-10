Названа причина Смоленской катастрофы: самолет Качиньского взорвали

Тезис о взрыве на борту самолета также подтвердили британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory (Лаборатории судебно-взрывчатых веществ) при Минобороны Британии.

Результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на слова председателя Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревича.

Он подчеркнул, что, согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.

"Не пилоты, не какие-то действия находившихся на борту людей привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - сказал Мацеревич.

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Профессор Казимеж Новачик, заместитель председателя Подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследование конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.

"Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в прокуратуру, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру", - сказал Новачик.

В сообщении, среди прочего, написано, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич также сообщил, что Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него. В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это. В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

Позже бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.