40% годового бюджета Россия потратит на армию и силовиков
20:36, 02 марта 2015Мир
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На силовые ведомства и оборонку приходится около 40% расходов бюджета Российсой Федерации в 2015 году.
REUTERS
Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.
Доходы бюджета РФ в 2015 году составят 12,46 трлн рублей, расходы - 15,22 трлн рублей, дефицит - 3,8% ВВП.
Силуанов отметил, что на силовые ведомства и оборонку приходится около 40% расходов бюджета.
"Силовики у нас - это 40% всех расходов, и социальный блок, около 35%", - сказал министр.
"Силовой блок - это не только Минобороны, хотя около половины", - отметил он. По словам Силуанова, при подготовке бюджета-2015 с учетом кризисных явлений Минфину "удалось договориться с Минобороны в части оптимизации расходов. Будет работать по бюджету 2016-2017, продолжать диалог", - сообщил Силуанов.
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