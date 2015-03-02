40% годового бюджета Россия потратит на армию и силовиков

Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Доходы бюджета РФ в 2015 году составят 12,46 трлн рублей, расходы - 15,22 трлн рублей, дефицит - 3,8% ВВП.

Силуанов отметил, что на силовые ведомства и оборонку приходится около 40% расходов бюджета.

"Силовики у нас - это 40% всех расходов, и социальный блок, около 35%", - сказал министр.

"Силовой блок - это не только Минобороны, хотя около половины", - отметил он. По словам Силуанова, при подготовке бюджета-2015 с учетом кризисных явлений Минфину "удалось договориться с Минобороны в части оптимизации расходов. Будет работать по бюджету 2016-2017, продолжать диалог", - сообщил Силуанов.