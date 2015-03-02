Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

За данное решение проголосовали 277 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусмотрено, что в случае, если из районного бюджета передается соответствующая субвенция на финансирование сел, поселков и городов районного значения, то такая субвенция должна быть не меньше, чем в предыдущем году.

Кроме того, установлено, что из государственного бюджета будут финансироваться специализированные школы.