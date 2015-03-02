Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
18:48, 02 марта 2015Политика
4572 0
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (регистрационный номер 2209), внесенный Кабинетом министров.
Депутаты проголосовали за изменения в Бюджетный кодекс / Фото УНИАН
За данное решение проголосовали 277 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеВР поддержала предложения президента к закону об изменениях в Бюджетный кодекс
Законом предусмотрено, что в случае, если из районного бюджета передается соответствующая субвенция на финансирование сел, поселков и городов районного значения, то такая субвенция должна быть не меньше, чем в предыдущем году.
Кроме того, установлено, что из государственного бюджета будут финансироваться специализированные школы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter