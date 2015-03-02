Россия намерена расширить территорию полетов своих бомбардировщиков

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Радио Свобода.

Наоборот, сказал он, Россия планирует охватить таким патрулированием и другие регионы мира, сказал он.

Во время селекторного совещания в Министерстве обороны министр добавил, что в этом году в России планируют модернизировать еще 13 таких самолетов, а в прошлом году уже модернизировали 7. Таким образом, по планам министерства, к концу 2020 года должны модернизировать не менее 70 процентов самолетов стратегической авиации.

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В течение последнего года-полтора Россия резко активизировала свое военное присутствие во многих регионах мира, в первую очередь силами стратегической авиации и флота. В частности, российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы регулярно перехватывает боевая авиация стран НАТО на севере Европы.