Евродепутат: Путина в Европе воспринимают как источник проблем

Об этом заявил глава делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович в интервью Deutsche Welle. "Его международный имидж - не самый лучший. Его воспринимают как источник проблем", - отметил он.

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В то же время, по словам европарламентария, в настоящее время речь не идет о полной изоляции Владимира Путина. "Полную изоляцию, видимо, - нет. Но даже тот факт, что он был в Минске, свидетельствует о его причастности к процессам в Украине", - подчеркнул Андрей Пленкович.

"Я имею в виду, что Крым не мог аннексировать себя сам, сепаратисты Донбасса не могут самостоятельно обеспечить себя таким оружием, которое, я уверен, поступает не из Киева", - добавил он.

Евродепутат также прокомментировал вопрос отправки миротворческой миссии в Украину. Как отметил Андрей Пленкович, такая идея должна быть рассмотрена, однако выглядит "нереалистичной" учитывая, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.