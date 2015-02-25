Парубий: Путина можно остановить только силой

00:41, 25 февраля 2015
Политика
4760 0

Во время своего визита в Канаду первый вице-спикер Верховной Рады Украины рассказал о потребностях украинской армии на востоке Украины.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Основное мое сообщение канадским коллегам: украинцы сегодня защищают весь цивилизованный мир. Путина можно остановить только силой. Украине нужно современное высокоточное оружие!", - заявил Парубий.

Читайте такжеПашинский: Путин собственным поведением вынуждает Запад предоставить Украине оружие

Первый заместитель Председателя Верховной Рады в Канаде провел встречу со спикером нижней палаты канадского парламента, министром иностранных дел, а также с сенаторами и депутатами.

Кроме того, вместе с Евромайданом Оттавы Парубий почтил память погибших за Украину на Майдане и на востоке Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter