Парубий: Путина можно остановить только силой

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Основное мое сообщение канадским коллегам: украинцы сегодня защищают весь цивилизованный мир. Путина можно остановить только силой. Украине нужно современное высокоточное оружие!", - заявил Парубий.

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Первый заместитель Председателя Верховной Рады в Канаде провел встречу со спикером нижней палаты канадского парламента, министром иностранных дел, а также с сенаторами и депутатами.

Кроме того, вместе с Евромайданом Оттавы Парубий почтил память погибших за Украину на Майдане и на востоке Украины.