СМИ: Чехия продала России современное американское оружие

14:07, 02 марта 2015
Мир
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Чехия в качестве посредника продала в Россию современное оружие после запрета на поставки.

REUTERS

Об этом пишет Новое время со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

По данным издания, речь идет об американских автоматах типов Bushmaster 90705, 90838 i 90899, DPMS RFA 3-3G2, немецком Heckler-Koch и пистолете Sig Sauer.

Согласно сообщению, официально это оружие поставлялось для продажи в охотничьих магазинах России, однако его используют спецподразделения многих стран, в том числе американской Delta Force.

"Если оно будет использовано на востоке Украины, то Кремль сможет утверждать, что Вашингтон тайно поставляет оружие украинцам, из которого убивают мирных жителей", - предположили в издании.

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В свою очередь представитель Еврокомиссии Пьер-Арно Лоттон, который следит за соблюдением эмбарго на поставки оружия России, отметил, что чехи не обязательно его нарушают, поскольку могут поставлять оружие по контрактам, подписанным до 1 августа 2014 года, когда еще не действовал запрет.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что решение о предоставлении Соединенными Штатами Америки оборонительного вооружения Украине готово на 99%.

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