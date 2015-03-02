СМИ: Чехия продала России современное американское оружие

Об этом пишет Новое время со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

По данным издания, речь идет об американских автоматах типов Bushmaster 90705, 90838 i 90899, DPMS RFA 3-3G2, немецком Heckler-Koch и пистолете Sig Sauer.

Согласно сообщению, официально это оружие поставлялось для продажи в охотничьих магазинах России, однако его используют спецподразделения многих стран, в том числе американской Delta Force.

"Если оно будет использовано на востоке Украины, то Кремль сможет утверждать, что Вашингтон тайно поставляет оружие украинцам, из которого убивают мирных жителей", - предположили в издании.

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В свою очередь представитель Еврокомиссии Пьер-Арно Лоттон, который следит за соблюдением эмбарго на поставки оружия России, отметил, что чехи не обязательно его нарушают, поскольку могут поставлять оружие по контрактам, подписанным до 1 августа 2014 года, когда еще не действовал запрет.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что решение о предоставлении Соединенными Штатами Америки оборонительного вооружения Украине готово на 99%.